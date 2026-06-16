Wohnen und Energie treiben Preise in die Höhe

Von: luk

Bozen – Die Teuerung in Bozen bleibt auf einem hohen Niveau. Wie aus den neuesten Daten des ISTAT hervorgeht, lag die Inflation im Mai im Jahresvergleich bei 3,4 Prozent und damit unverändert auf dem Niveau des Vormonats. Gegenüber April gingen die Verbraucherpreise hingegen leicht um 0,1 Prozent zurück.

Besonders stark verteuerten sich innerhalb eines Jahres die Ausgaben für Wohnen, Wasser, Strom und Gas. In diesem Bereich stiegen die Preise um 7,2 Prozent. Auch Verkehr (+4,7 Prozent) sowie Gaststätten und Beherbergungsbetriebe (+4,4 Prozent) verzeichneten deutliche Zuwächse.

Im Vergleich zum Vormonat gab es die stärksten Preissteigerungen bei Freizeit, Unterhaltung, Sport und Kultur (+0,4 Prozent), gefolgt vom Gesundheitswesen (+0,3 Prozent). Rückläufig waren hingegen die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke, die um 1,1 Prozent sanken.

Unverändert blieben im Monatsvergleich die Preise für Bildungsdienstleistungen sowie für Gaststätten- und Beherbergungsangebote.

Auf gesamtstaatlicher Ebene lag die Inflation im Mai bei 3,2 Prozent und damit leicht unter dem Wert von Bozen.