Aktuelle Seite: Home > Chronik > 13-Jährige ging in der Steiermark mit Messer auf Freund los
13-Jährige in der Steiermark griff 17-Jährigen mit Küchenmesser an

13-Jährige ging in der Steiermark mit Messer auf Freund los

Samstag, 22. November 2025 | 09:40 Uhr
13-Jährige in der Steiermark griff 17-Jährigen mit Küchenmesser an
APA/APA/dpa/Julian Stratenschulte
Schriftgröße

Von: apa

Eine 13-Jährige soll Freitagmittag mit einem Küchenmesser auf ihren 17-jährigen Freund in Bruck an der Mur (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) losgegangen sein. Der Bursch wurde bei dem Angriff verletzt, konnte sich aber noch aus der elterlichen Wohnung des Mädchens retten und den Notruf wählen. Die Polizei nahm den Teenager fest, sie zeigte sich in der Einvernahme geständig. Der 17-Jährige wurde im Spital in Leoben ambulant behandelt und konnte es am selben Tag verlassen.

Wie die Polizei in einer Presseaussendung mitteilte, waren die beiden in Streit geraten, der Vater des Mädchens war zum Zeitpunkt der Tat nicht daheim. Grund für den Messerangriff soll laut Polizei eine seit längerem diagnostizierte psychische Erkrankung sein. Einsatzkräfte brachten die 13-Jährige nach der Einvernahme in ein Krankenhaus.

