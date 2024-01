14-Jährige stirbt bei Skiunfall in Seefeld in Tirol

Ein 14-Jährige ist am Mittwoch bei einem Skiunfall in Seefeld in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) tödlich verunglückt. Bei einer Abfahrt mit ihrem Vater dürfte die Jugendliche von der Piste abgekommen und mit dem Kopf gegen einen Baum gestoßen sein, teilte die Polizei mit. Obwohl sie einen Helm trug, erlitt die 14-Jährige tödliche Verletzungen. Der genaue Unfallhergang war auch am Donnerstagabend noch unklar. Die Polizei bat mögliche Zeugen um Hinweise.

Die 14-Jährige war mit ihrem 57-jährigen Vater im Skigebiet Rosshütte unterwegs gewesen. Beide fuhren über eine sogenannte “blaue Piste”, ab wobei der Vater vorausfuhr und den Unfall seiner Tochter nicht sah. Im Bereich der Talstation bemerkte der Österreicher dann, dass seine Tochter nicht nachkam. Daraufhin fuhr er wieder mit dem Lift zum Ausgangspunkt der Abfahrt, um nach dem Mädchen Ausschau zu halten. Im untersten Bereich der Abfahrt, auf rund 1.310 Metern Seehöhe, fand er dann seine Tochter vor. Sie lag regungslos rund fünf Meter unterhalb der Böschung der Piste neben einem Baum.

Der Mann leistete sofort Erste Hilfe und begann zusammen mit weiteren Skifahrern mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Auch ein Notruf wurde abgesetzt. Pistenrettung, ein Notarzt sowie die Besatzung des Notarzthubschraubers “Christophorus 1” trafen schließlich am Unfallort ein und setzten die Wiederbelebungsversuche fort – jedoch erfolglos. Die 14-Jährige, die laut Polizei eine gute Skifahrerin und ortskundig war, war bereits verstorben.