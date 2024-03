Kinowerbung für Einsteiger

Das Licht geht aus, der Film beginnt. - Foto: © First Avenue

Das Licht geht aus, der Film beginnt – jeder kennt diesen Moment der Spannung und Vorfreude, wenn der lang ersehnte Kinoabend endlich losgeht. Die positiven Assoziationen dieser wohlgesonnenen Stimmung lassen sich für Unternehmen ebenfalls nutzen – in Form von Kinowerbung. Die Werbespots vor dem Beginn des Kinofilms genießen durch die Ausstrahlung auf der großen Leinwand und die ungeteilte Aufmerksamkeit des vorfreudigen Publikums weitreichende Wirkung. Wenn der Gedanke, ein Kinowerbespot für die große Leinwand zu schaffen auch zunächst angsteinflößend scheinen mag, so kann dies doch einfacher sein als gedacht. Mit Programmen wie canva oder Powerpoint lassen sich schnell einfache animierte Videos erstellen, die deine Botschaft verbreiten können. Für eine erfolgreiche Kinowerbung solltest du folgende Bereiche beachten:

1.Aufbau

Idealerweise hat dein Kinowerbespot einen Spannungsbogen, der nach einem spannenden Einstieg kurz und präzise die wichtigsten Informationen darlegt und schließlich mit einem Handlungsaufruf und dem Verweis auf weitere Informationsangebote schließt. Mache dir klar, welche Botschaft deine Zielgruppe mitnehmen soll und zu welcher Aktion du sie konkret anregen möchtest.

2.Darstellung

Hier ist es unter anderem wichtig, eine für die große Leinwand passende Schriftgröße zu wählen. Auch Bilder oder Grafiken sollten mit dem Gedanken an die Leinwand ausgewählt werden. Meist reagieren Menschen am positivsten auf ansprechende Farben oder auf die Darstellung von Personen, mit denen sie sich identifizieren können. Hier ist die klare Definition deiner Zielgruppe im Voraus entscheidend.

3. Musik

Ein mitreißender Werbespot, der im Kopf bleibt, lebt zu großen Teilen von einprägsamen Melodien. Um deine Botschaft mit passender Musik zu unterlegen, findest du lizenzfreie Musik unter anderem auf pixabay.com oder epidemicsound.com.

4. Platzierung

Schließlich ist die Wahl des Kinos und des Films, bei dem deine Werbung platziert wird, entscheidend. Dabei kann die Berücksichtigung regionaler Gegebenheiten wichtig sein, gerade wenn dein Unternehmen lokal ausgerichtet ist. Unerlässlich sind außerdem grundlegende Überlegungen zur Zielgruppe, wie zu Alter und Interessen, um den richtigen Film auszuwählen, vor dem du deine Werbung schalten möchtest.

Wenn du all diese Punkte berücksichtigst, kannst du mit deinem Kinowerbespot genau die richtige Zielgruppe erreichen – genau in dem Moment kurz vor Beginn des Films, wenn die Vorfreude am größten ist.

Lies hier mehr zur Erstellung und Platzierung von Kinowerbespots!

Wende dich jetzt an unsere Experten für die Buchung deines Kinowerbespots!