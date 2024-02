Die Rückrunde startet – Erlebe sie live mit FUBAS

Fubas – die App mit allen Ergebnissen des Südtiroler Amateurfußballs in Echtzeit. - Foto: © First Avenue

Die Rückrunde steht vor der Tür und mit ihr die Leidenschaft des lokalen Fußballs. Für alle echten Fans in Südtirol gibt es dafür eine unverzichtbare Begleitung: FUBAS – die App, die alle Spiele live auf dein Handy bringt! Mit top-aktuellen und zuverlässigen Live-Ergebnissen verpasst du keine Neuigkeiten oder Ergebnisse deines Lieblingsvereins mehr. Von Herren- über Damen- und Jugendfußball bis zur U-10 sind alle Spiele mit Beteiligung von Südtiroler Mannschaften vertreten. Über 60 Meisterschaften und 10 Pokal-Turniere inklusive Tabellen und Spielpläne sind angelegt und mit über 1.200 Mannschaften ist FUBAS damit das umfassendste Fußballportal Südtirols.



Ein Blick hinter die Kulissen – die FUBAS Reporter-Community

Über 250 engagierte Reporter bilden dabei das Rückgrat der FUBAS-Community. Sie sind live am Spielrand mit dabei und sorgen dafür, dass du in Echtzeit informiert bist. Allein in der letzten Saison 2022/2023 wurden insgesamt 71.664 Ereignisse, darunter Tore, Wechsel und Karten, eingetragen – das entspricht durchschnittlich 1.592 Ereignissen pro Woche. FUBAS bietet damit nicht nur Fußballfans eine unschätzbare Informationsquelle, sondern ist auch eine äußerst attraktive Werbeplattform für Unternehmen mit Angeboten für Sportbegeisterte in Südtirol.

Aktuelle Berichte auch abseits der 90 Minuten

FUBAS ist aber noch weit mehr als nur eine Ergebnis-App. Mit aktuellen Nachrichten und Statistiken bist du auch über die 90 Minuten hinaus über die neuesten Entwicklungen informiert. Dazu zählen auch aktuelle Berichte, die laufend auf Sport News veröffentlicht werden.

Sei dabei – Lade jetzt FUBAS herunter!

Lass uns gemeinsam mit Spannung erleben, was die Rückrunde mit sich bringt! FUBAS macht es möglich, dass du immer mitfiebern kannst, als wärst du direkt beim Spiel dabei. Lade die FUBAS-App jetzt herunter und erlebe Fußballleidenschaft, wann und wo du willst!

Fubas – die Heimat des Amateurfußballs in Echtzeit:

