Dornenkrone am Timmelsjoch: Zu nah an Italien

Von: luk

Sölden – Die im September 2024 feierlich aufgestellte Dornenkrone am Timmelsjoch musste auf Anordnung der Bezirkshauptmannschaft Imst verlegt werden. Grund: Der gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstand von fünf Metern zur Staatsgrenze wurde unterschritten. Die Installation stand gut einen Meter zu nah an Italien, berichtet am Freitag die „Tiroler Tageszeitung“ (TT).

Das 350 Kilogramm schwere Mahnmal, das an die Teilung Tirols erinnert, war im Herbst 2024 im Beisein politischer Vertreter aus Nord-, Ost- und Südtirol auf 2.474 Metern Meereshöhe aufgestellt worden. 2009 war die Dornenkrone von den Tiroler Schützen beim Umzug durch Innsbruck getragen worden.

Warum nach der Platzierung am Timmelsjoch noch einmal genau Maß genommen wurde, ist unklar. Jedenfalls wurde festgestellt, dass sie zu nahe an der italienischen Grenze stand. Wegen des Winters konnte die Krone erst im Frühjahr 2025 umgesetzt werden.

Laut dem Tiroler Landesschützenkommandant Thomas Saurer sei die Korrektur „keine Frage von Metern oder Befindlichkeiten, sondern gesetzlicher Ordnung“ gewesen.