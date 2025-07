“Angemessene Löhne dringend notwendig”

Deeg fordert strukturelle Lohnerhöhungen in öffentlicher Verwaltung und Privatwirtschaft

Von: luk

Bozen – Die SVP-Landtagsabgeordnete Waltraud Deeg hat sich für nachhaltige und strukturelle Lohnerhöhungen in Südtirol ausgesprochen. Angemessene Gehälter seien sowohl im öffentlichen Dienst als auch in der Privatwirtschaft dringend notwendig, um den Lebensstandard zu sichern und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Zwar seien die jüngst beschlossenen kollektivvertraglichen Maßnahmen für das Lehrpersonal ein wichtiger Schritt, doch brauche es darüber hinaus flächendeckende Anpassungen. Einmalige Inflationsausgleiche reichten nicht aus, so Deeg. „Wer arbeitet, muss mit seinem Lohn ein Auskommen haben, das alle Grundbedürfnisse abdeckt“, betonte die Abgeordnete.

Ein zentrales Problem seien zu niedrige Löhne in Südtirol, die laut Deeg häufig der Grund dafür seien, dass junge Menschen nach ihrer Ausbildung oder ihrem Studium nicht in die Heimat zurückkehren. Strukturelle Gehaltsanpassungen seien daher eine Voraussetzung für Planbarkeit und finanzielle Stabilität, insbesondere für junge Menschen, die Entscheidungen etwa zur Familiengründung oder zur Wohnsituation treffen müssen.

Deeg sieht zudem in der öffentlichen Verwaltung eine besondere Verantwortung: Südtirol brauche eine leistungsfähige, motivierte und gut bezahlte Verwaltung, um auch in Krisenzeiten handlungsfähig zu bleiben. Angemessene Bezahlung sei dabei ein wesentlicher Faktor, um qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu halten. „Das gilt ebenso für den privaten Sektor“, so Deeg abschließend.