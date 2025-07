Tödlicher Unfall in Porto Cervo: Ehefrau von Lufthansa-Chef saß am Steuer

Von: luk

Porto Cervo – In der Küstenstadt Porto Cervo auf Sardinien ist am Dienstag eine 24-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Gaia Costa wurde gegen 13.30 Uhr beim Überqueren eines Fußgängerübergangs in der Via Aga Khan von einem SUV erfasst und tödlich verletzt. Die junge Frau war auf dem Weg zur Arbeit.

Am Steuer des Fahrzeugs saß laut dem Portal “tg24.sky.it” Vivian Alexandra Spohr (51) die Ehefrau von Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr. Sie machte gerade Urlaub auf Sardinien, wo die Familie ein Anwesen besitzt.

Laut Behörden wurde die 51-Jährige negativ auf Alkohol und Drogen getestet. Sie wurde kurz nach dem Zusammenstoß medizinisch betreut. Sie bemerkte den Unfall nicht sofort und sackte zusammen, als sie aus dem Fahrzeug ausstieg. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft in Tempio Pausania wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr. Dabei wird auch geprüft, ob Vivian Spohr zum Unfallzeitpunkt das Handy benutzt hat.

Laut Aufnahmen von Überwachungskameras versuchte Gaia Costa noch, den SUV mit einer Handbewegung zum Anhalten zu bringen. Erfolglos, infolge des Aufpralls erlitt die junge Frau schwere Kopfverletzungen. Trotz schneller Hilfe durch den Notdienst und längerer Reanimationsversuche verstarb sie noch am Unfallort.

Die Verstorbene war Tochter eines bekannten Gewerkschafters der CISL in Gallura. Vivian Spohr verließ Italien, bevor die Ermittlungen formell aufgenommen wurden. Ein Ausreiseverbot bestand zu diesem Zeitpunkt nicht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.