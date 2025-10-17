Aktuelle Seite: Home > Chronik > 18. Brustkrebs-Akademie DIPLOMPATIENTIN nächsten Samstag
„Mit Brustkrebs leben“ im Fokus

18. Brustkrebs-Akademie DIPLOMPATIENTIN nächsten Samstag

Freitag, 17. Oktober 2025 | 10:44 Uhr
Brustkrebs häufigster Tumor bei Frauen
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
Von: Ivd

Bozen – Die 18. Auflage der Brustkrebs-Akademie DIPLOMPATIENTIN, die heuer unter dem Motto „Mit Brustkrebs leben“ steht, ist den innovativen Therapieansätzen und den Fortschritten in der Brustkrebs-Behandlung gewidmet: Prof. Christian Marth beleuchtet was sich in Sachen Brustkrebs in den letzten Jahren getan hat und welche weiteren Fortschritte im Raum stehen, Prof. Nina Ditsch spricht von der operativ-rekonstruktiven Versorgung bei Brustkrebs, Dr. Martin Maffei greift das Thema der Radiotherapie bei mastektomierten sowie BRCA-positiven Patientinnen auf und Dr. Luca Tondulli wird uns einen Einblick in das Thema der Toxizität der Therapie verschaffen. Ganz besonders freuen wir uns auf den Vortrag von Prof. Claudio Zamagni, der die Ergebnisse der Pons/Kronos Studie vorstellen wird, die unsere leider verstorbene Schirmherrin Ursula Goldmann-Posch 2013 gemeinsam mit mamazone Deutschland in Auftrag gegeben hat. Der abschliessende Teil der Tagung ist dem psychoonkologischen Aspekt der Erkrankung gewidmet, in den uns Dr. Luisa Nadalini einführen wird und der mit einem Runden Tisch ausklingt, in dem sich mamazone Deutschland und mamazone Südtirol zum Thema „Wenn Narben Kraft geben“ austauschen werden.

Die Vorträge erfolgen in einer patientinnengerechten Sprache und können auch heuer wieder sowohl in Präsenz als auch online verfolgt werden. Die Tagung findet nächsten Samstag in der Eurac in Bozen statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung unter info@mamazone.it jedoch ist erforderlich. Hier geht es zum Programm.

Bezirk: Bozen

© 2025 First Avenue GmbH
 