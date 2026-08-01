19-Jähriger will für Medikament in der Apotheke nicht bezahlen

Von: Matthias Knapp

Bozen – Quästor Giuseppe Ferrari hat zuletzt erneut außerordentliche Kontrollen der Staatspolizei in Bozen angeordnet. Die Bilanz der Einsätze umfasst die Anzeige eines mutmaßlichen Drogendealers, die Festnahme eines jungen Mannes nach Ausschreitungen in einer Apotheke, sechs Anzeigen aufgrund von Verstößen gegen Platzverweise sowie die Abschiebung eines sich illegal im Land aufhaltenden albanischen Staatsbürgers.

Der markanteste Vorfall ereignete sich in am Donnerstagabend in einer Bozner Apotheke, wo die Polizei wegen eines aggressiven Kunden einschreiten musste. Ein 19-jähriger Asylwerber aus Marokko, der bereits polizeibekannt ist, verlangte nach einem Medikament, ohne dafür bezahlen zu wollen. Nachdem er von den Polizisten ins Freie begleitet worden war, beschimpfte er diese massiv. Er wurde wegen Bedrohung und Beamtenbeleidigung.

In der Nacht bemerkte eine Polizeistreife in der Trientner Straße einen 47-jährigen nigerianischen Asylbewerber, der wegen einschlägiger Drogendelikte bereits aktenkundig ist. Der Mann, der sich der Kontrolle entziehen wollten, konnte von den Beamten rechtzeitig gestoppt werden. Bei der Durchsuchung seiner Tasche entdeckten die Ordnungshüter elf Päckchen Heroin, drei Dosen Kokain, eine Dosis Haschisch sowie 125 Euro Bargeld in kleinen Scheinen, bei denen es sich vermutlich um Einnahmen aus dem Verkauf von Drogen handelt. Der mutmaßliche Dealer wurde angezeigt.

Im Zuge weiterer Kontrollen hat die Polizei zudem zwei italienische und vier ausländische Staatsbürgerinnen angezeigt, da sie gegen das vom Quästor erlassene Verbot, ins Bozner Stadtgebiet zurückzukehren, verstoßen hatten.

Schließlich veranlasste Quästor Giuseppe Ferrari die Ausweisung eines 44-jährigen albanischen Staatsbürgers, der sich ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung auf italienischem Staatsgebiet aufhielt. Der Mann wurde zum Flughafen nach Verona begleitet und von dort in eine Maschine nach Albanien gebracht.