212 Jahre im Dienst der Bürger: Carabinieri feiern – und ziehen Bilanz

Von: mk

Bozen – Am 5. Juni feiern die Carabinieri auch in Südtirol ihr 212-jähriges Bestehen. Zu diesem feierlichen Anlass zog das Landeskommando in Bozen Bilanz über die Tätigkeit der Heerespolizei im vergangenen Jahr.

Die feierliche Zeremonie zum 212. Jahrestag der Gründung startete ab 10.30 Uhr in der Bozner „Francesco Gentile“-Kaserne – dem Hauptsitz des Carabinieri-Legionskommandos Trentino-Südtirol. Geleitet wurde der Festakt von Brigadegeneral Stefano Paolucci im Beisein der höchsten zivilen, militärischen und religiösen institutionellen Vertreter in der Region. Bereits im Vorfeld war um 9.00 Uhr mit einer Kranzniederlegung am Gefallenenmonument der Opfer im Dienst gedacht worden.

Zu Gast waren außerdem der Münchner Polizeikommandant, General Thomas Hampel, und Oberstleutnant Angelika Deiml, Vizekommandantin der bayrischen Ausbildungsinstituts für die deutsche Polizei.

Im Trentino-Südtirol sind die Carabinieri mit zwei Landeskommandos, 15 Kompanien und 154 Stationen präsent und tragen maßgeblich zur Sicherheit in der Region bei. Darüber hinaus gibt es hier das siebte Carabinieri-Regiment, das im Rahmen internationaler Missionen zur Stabilisierung in Krisengebieten beiträgt, sowie das Ausbildungszentrum für Einsätz im alpinen Raum. Letzteres ist für die Ausbildung von Skifahrern und Bergrettungsteams für das gesamte Staatsgebiet zuständig und zudem Heimat der Wintersportathleten der Carabinieri.

Zur Unterstützung der lokalen Einheiten stehen zudem eine Hubschrauberstaffel, eine Sondereinheit zur Kriminalitätsbekämpfung, die Spezialeinheit für Umweltschutz (NOE), die Sondereinheit für Lebensmittelsicherheit und Gesundheitsschutz (NAS) sowie eine Hundestaffel bereit.

Ein Blick zurück

Obwohl die Carabinieri bereits am 13. Juli 1814 durch König Viktor Emanuel I. ins Leben gerufen wurden – damals als Truppe von Männern, die sich durch „gutes Betragen und Weisheit“ auszeichneten –, wird der Jahrestag traditionell am 5. Juni gefeiert.

Dieses Datum erinnert an den 5. Juni 1920, als die Fahne der Carabinieri, bis heute die am höchsten dekorierte Fahne Italiens, mit der ersten goldenen Tapferkeitsmedaille für den Einsatz im Ersten Weltkrieg verliehen wurde. Seit nunmehr 212 Jahren stehen die Einsatzkräfte der Bevölkerung in Friedenszeiten zur Seite, um die öffentliche und private Sicherheit zu garantieren.

Mit neun Kompanien und 80 Stationen sind die Carabinieri in Südtirol flächendeckend präsent. Im Fokus des vergangenen Jahres stand insbesondere die Förderung einer Kultur der Rechtsstaatlichkeit bei Jugendlichen und Senioren.

In 134 Vorträgen erreichten die Beamten 6.740 Schülerinnen und Schüler. Dabei ging es neben allgemeinem Respekt und Verkehrsregeln vor allem um den richtigen Umgang mit Smartphones und die Gefahren im Internet.

In 73 Infoveranstaltungen wurden 2.460 Senioren über die Maschen von Trickbetrügern, die sich etwa als vermeintliche Stromableser oder Polizisten tarnen, aufgeklärt. Das Ergebnis: Ein deutlich geschärftes Bewusstsein und eine höhere Bereitschaft, Verdachtsfälle sofort zu melden.

Kampf gegen häusliche Gewalt

Ein zentraler Pfeiler der Arbeit war die Sensibilisierung für Gewaltdelikte gegen Frauen und familiäre Gewalt. In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Bozen wurden gezielte Kampagnen durchgeführt.

Um Opfern den schweren Schritt der Anzeige zu erleichtern, stehen in den Kasernen von Bruneck, Meran, Leifers und Schlanders vier geschützte Räume im Rahmen des nationalen Projekts „Una stanza tutta per sé“ (Ein eigenes Zimmer) zur Verfügung – realisiert in Kooperation mit der Frauenrechtsorganisation „Soroptimist International“. Zudem verfügt Südtirol über spezialisierte Ermittler, die im nationalen Überwachungsnetzwerk gegen geschlechtsspezifische Gewalt aktiv sind. Die traurige Bilanz des Vorjahres verdeutlicht die Notwendigkeit dieser Arbeit: So wurden 207 Fälle von Misshandlungen in der Familie, 121 Fälle von Stalking und Verfolgung, 49 Fälle von sexueller Gewalt und 25 Verstöße gegen gerichtliche Annäherungsverbote gemeldet.

Arbeitsschutz

Auch die Einhaltung von Arbeitsrecht und Arbeitsschutz stand im Fokus. Bei Kontrollen in 153 Unternehmen wurden 516 Arbeitsverhältnisse überprüft. Gegen 65 Personen wurde wegen festgestellter Unregelmäßigkeiten und zur Unfallverhütung Anzeige erstattet.

Die operativen Ergebnisse der letzten zwölf Monate übertreffen jene des Vorjahres deutlich. Die Carabinieri allein zeichneten für die Aufklärung von 70 Prozent aller im Landesgebiet begangenen Straftaten verantwortlich.

Einsatzstatistik der Carabinieri Südtirol in den letzten zwölf Monaten

