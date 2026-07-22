Von: mk

Salurn – Das Lido in Salurn ist ab 27. Juli jeden Montag von 18.30 bis 19.30 Uhr gleich nach offizieller Sperrstunde für den Verein „Armonia“ und für muslimische Frauen reserviert. Betreiber Luca Lechthaler hat ein entsprechendes Abkommen getroffen.

Ziel ist es, die Integration von Frauen mit Migrationshintergrund und das Wohlbefinden von Frauen muslimischen Glaubens zu fördern.

So ist etwa auch das Schwimmen im Burkini erlaubt. Das Klammerwort, das sich aus den Begriffen „Burka“ und „Bikini“ zusammensetzt, beschreibt die typische Badebekleidung für Frauen aus muslimischen Ländern. Ähnlich wie beim Hijab bleiben Körper und Haupt bedeckt – mit Ausnahme des Gesichts, der Arme und der Beine.

Der Betreiber des Lido hat auch mit anderen Gruppen ähnliche Vereinbarungen getroffen. Während einmal in der Woche im Lido Yoga für Frauen angeboten wird, steht das Beachvolleyball-Feld dem Jugendsektor der örtlichen Feuerwehr zur Verfügung. Die muslimischen Frauen bezahlen für die Nutzung des Schwimmbads regulären Eintritt.

Während einige den Vorstoß zur Förderung von Integration begrüßen, gibt es von anderen auch Kritik. „Derartige Praktiken öffnen Tür und Tor für ein Frauenbild, das auf Unterdrückung, Verschleierung und Zwang hinausläuft und Frauen grundsätzlich nur als Sexualobjekte auffasst“, kritisieren etwa die Freiheitlichen. Es werde Zeit für ein Integrationskonzept, das auf Fordern statt auf linke Phantasien hinausläuft. „Zudem ist die Frage aufzuwerfen, welche so genannten Integrationskonzepte in Südtirol öffentlich gefördert werden“, so Obmann Roland Stauder.

Bürgermeister Roland Lazzeri stellt gegenüber der Zeitung Alto Adige klar, dass der Betreiber in so einem Fall machen dürfe, was er für richtig halte.