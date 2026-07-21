Hat euch die Fußball-WM begeistert?

Von: luk

Die Fußball-Weltmeisterschaft ist vorbei – Zeit für ein Fazit. Das Turnier sorgte für große Emotionen, spektakuläre Spiele und überraschende Ergebnisse. Am Ende durfte Spanien verdient jubeln.

Gleichzeitig wurde die WM aber auch kritisch diskutiert. Viele Fans bemängelten den aufgeblähten Modus mit erstmals 48 Mannschaften, die hohe Belastung für die Spieler sowie die enorme Reisetätigkeit zwischen den Spielorten in den USA, Kanada und Mexiko.

Zudem wurden die Trinkpausen und die politische Einmischung von US-Präsident Donald Trump – Stichwort “Rote Karte” – kritisch gesehen.

Andere lobten dagegen die größere Vielfalt an teilnehmenden Nationen und zahlreiche spannende K.-o.-Spiele.

Wie fällt euer persönliches Fazit nach dem Finale aus? Gebt nun eure Meinung ab!