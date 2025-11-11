23 gestohlene Räder und Werkzeug wieder da

Von: luk

Bozen – Ein großer Fahndungserfolg ist der Staatspolizei in Bozen geglückt: In einem Kellerabteil nahe des Gartens der Religionen haben Fahnder der Bozner Quästur 23 hochwertige Fahrräder sowie eine große Menge gestohlenes Baumaterial sichergestellt. Der Gesamtwert der Beute wird laut den Behörden auf rund 70.000 Euro geschätzt.

Die Staatspolizei war im Zuge verstärkter Kontrollen, die vom Quästor der Provinz Bozen, Giuseppe Ferrari, angeordnet worden waren, auf die Spur eines Mannes geraten. Dessen Verhalten erschien immer verdächtiger zu werden. Nachdem sie seine Bewegungen über einen gewissen Zeitraum beobachtet hatten, stießen sie am vergangenen Samstag auf einen Kellerraum, den der Rumäne nutzte.

Im Inneren fanden die Exekutivbeamten 23 Fahrräder von beträchtlichem Wert sowie eine große Menge an Werkzeugen und Baumaterialien. Rasch stellte sich heraus, dass es sich um ein Depot handelte, in dem Diebesgut zwischengelagert und weiterverteilt werden sollte. Das Baumaterial war zuvor aus einem Parkplatz an der Schlachthofstraße gestohlen worden, wo eine Firma Arbeiten am Walther Park durchführte. Die meisten Fahrräder stammten hingegen von Touristen, die im Raum Bozen ihren Urlaub verbracht hatten.

Dank der damals erstatteten Anzeigen konnte die Polizei viele der rechtmäßigen Eigentümer bereits ausfindig machen. In diesen Tagen werden die gestohlenen Gegenstände in der Quästur an sie zurückgegeben.

Der Verdächtige, ein vorbestrafter rumänischer Staatsbürger, wurde wegen Hehlerei angezeigt. Die Ermittlungen sind noch im Gange.