28-Jähriger tot aus dem Kalterer See geborgen

Kaltern – Ein Badeunfall hat am Dienstagnachmittag ein Todesopfer gefordert. Der Unfall geschah gegen 15.45 Uhr. Ein 28-Jähriger aus Ghana, der in Brixen ansässig ist, sprang nach einem Bericht von Augenzeugen von einem Tretboot aus zur Abkühlung in den See.

Plötzlich klagte er über Unwohlsein und ging daraufhin unter.

Der junge Mann konnte gegen 18.30 nur noch tot in einer Tiefe von drei Metern am Grund des Sees geborgen werden.

Aktivierung der Atemschutz und Taucherflaschen Füllanlage zur Unterstützung für den Rettungseinsatz am Kalterersee.

Seine Begleiter, eine Frau und ein Mann, die Alarm geschlagen hatten, standen unter Schock.

#EINSATZINFO: FF St. Josef am See – 02.06.20 – 15:48 – Alarmstufe 5 – Badeunfall am Kalterersee. Eine vermisste Person wird derzeit noch gesucht. / una persona si è tuffata nel lago da un pedalò senza più riemergere dall'acqua; le operazioni di ricerca sono attualmente in corso

Im Einsatz standen zahlreiche Rettungskräfte wie die Taucher der Freiwilligen Feuerwehren, die Wasserrettung Bozen, die Berufsfeuerwehr Bozen, das Weiße Kreuz, der Rettungshubschrauber Pelikan 1, die Freiwilligen Feuerwehren von Mitterdorf, Unterplanitzing und St. Josef am See, die Notfallseelsorge sowie die Polizeibehörden.

Einsatz Suchaktion nach Bootsunfall am Kalterer See aktuell für die FF St. Josef am See, FF Unterplanitzing, FF Mitterdorf, Taucher der FF, BF Bozen, Wasserrettung Bozen und Rettungshubschrauber Pelikan 1.