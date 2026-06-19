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Anzeige nach Zwischenfall in Lana

31-Jähriger entblößt sich im Geschäft

Freitag, 19. Juni 2026 | 08:38 Uhr
19.06.2026 CC Merano. (1)
Carabinieri - Ein Symbolbild der Carabinieri zum "Codice Rosso", der vor geschlechtsspezifischer Gewalt schützt
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Von: mk

Lana – Die Carabinieri von Meran haben einen 31-Jährigen wegen obszöner Handlungen in der Öffentlichkeit angezeigt.

Der Mann hatte Anfang des Monats in einem Geschäft in Lana seine Genitalien entblößt und für Ungemach gesorgt, wobei zahlreiche Kunden anwesend waren – darunter auch Minderjährige.

Die Carabinieri von Meran schritten unmittelbar ein und starteten mit den Ermittlungen. Neben einer Überprüfung der Aufnahmen von Überwachungskameras wurden auch Zeugen einvernommen.

Auf diese Weise konnte der Verdächtige identifiziert werden.

Bezirk: Burggrafenamt

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