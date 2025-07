34 Tote bei Kentern von Touristenschiff in Vietnam

Von: APA/AFP

Beim Kentern eines Touristenschiffs in der berühmten Halong-Bucht in Vietnam sind am Samstag mindestens 34 Menschen ums Leben gekommen. An Bord des Bootes “Wonder Sea” hätten sich 53 Menschen befunden, meldete das Nachrichtenportal “VNExpress”. Die Einsatzkräfte hätten zunächst elf von ihnen retten können sowie 34 Leichen geborgen. Die übrigen Insassen würden noch vermisst. Laut Angaben des Außenministeriums in Wien dürften keine österreichischen Opfer zu beklagen sein.

In vorherigen Berichten war noch von mindestens 28 Toten sowie zwölf aus dem Wasser geretteten Menschen die Rede gewesen. Das Boot mit 48 Passagieren und fünf Besatzungsmitgliedern sei wegen plötzlich eingesetzten heftigen Regens gekentert, berichtete das Portal “Dan Tri”. “VNExpress” zufolge handelte es sich bei den meisten Passagieren um Familien aus der Hauptstadt Hanoi, unter ihnen waren demnach mehr als 20 Kinder.

Die Halong-Bucht ist berühmt für ihre spektakuläre Szenerie aus Kalksteinfelsen und zählt zu den größten Sehenswürdigkeiten Vietnams und Südostasiens. Die Bucht gehört zum UNESCO-Welterbe und zieht jedes Jahr Millionen Besucher aus aller Welt an.