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Großangelegte Suchaktion in Dorf Tirol

Vermisster 94-jähriger Adolf Pichler aufgefunden

Sonntag, 07. Juni 2026 | 21:00 Uhr
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Freiwillige Feuerwehr Tirol EO/Adolf Pichler
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Von: ka

Dorf Tirol – Der seit Sonntagnachmittag vermisste Adolf Pichler wurde wohlbehalten aufgefunden.

Was bisher berichtet wurde:

Seit den Nachmittagsstunden des heutigen Tages wird im Gemeindegebiet von Dorf Tirol nach dem 94-jährigen Adolf Pichler gesucht. Der ältere Herr hat sich am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr unbemerkt aus dem örtlichen Altersheim entfernt und ist seitdem verschwunden. Da er an seniler Demenz leidet, befindet er sich möglicherweise in einer desorientierten oder hilflosen Lage und ist dringend auf Unterstützung angewiesen. Die Freiwillige Feuerwehr von Dorf Tirol ist zusammen mit weiteren Rettungskräften im intensiven Sucheinsatz, um das Gebiet systematisch zu durchkämmen.

Freiwillige Feuerwehr Tirol EO/Adolf Pichler

Der Vermisste wird als schlank beschrieben, hat jedoch einen ausgeprägten Bauchansatz. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einem weißen Poloshirt und einer schwarzen Trainingshose bekleidet. Zudem trägt er dunkelblaue Turnschuhe ohne Schnürsenkel mit einer auffälligen weißen Sohle.

Die Einsatzkräfte bitten die Bevölkerung im betroffenen Bereich um erhöhte Aufmerksamkeit und aktive Mithilfe. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, auch private Grundstücke, Gärten, Schuppen oder frei zugängliche Nebengebäude zu überprüfen. Sachdienliche Hinweise oder Sichtungen seit 15.30 Uhr sollten umgehend über den Notruf 112 an die Einsatzzentrale gemeldet werden.

Bezirk: Burggrafenamt

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