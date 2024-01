Acht Schüler bei Busunfall im Burgenland leicht verletzt

Acht Schüler und eine 20-Jährige sind am Dienstag bei einem Busunfall in Oberwart leicht verletzt worden. Der 55-jährige Fahrer des Linienbusses wollte auf der B63 einem Müllauto über einen Tankstellenbereich ausweichen, geriet aber wegen des Glatteises ins Rutschen und krachte in eine Tanksäule, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland. Flüssigkeit trat nach Angaben der Landessicherheitszentrale keine aus.

Die verletzten Schüler sind laut Polizei zwischen elf und 17 Jahre alt. Sie wurden ebenso wie die 20-jährige Frau ins Krankenhaus Oberwart gebracht. Insgesamt waren drei Rettungsautos des Roten Kreuzes im Einsatz.