Algund: Dachstuhlbrand am Josefsberg

Algund/Forst – Im ehemaligen Therapiezentrum Josefsberg in Forst bei Algund geriet am Dienstagabend kurz nach 19.00 Uhr der Dachstuhl in Brand.

Bei Ankunft der Feuerwehren stand das Dachgeschoss bereits in Vollbrand. Zahlreiche Feuerwehrleute waren mit den aufwändigen Löscharbeiten beschäftigt. Dank Bündelung aller Kräfte gelang es, ein Übergreifen des Brandes auf das nebenstehende Gebäude sowie den Wald noch rechtzeitig zu verhindern. Zurzeit laufen noch die Nachlösch- und Aufräumarbeiten.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Für die Löschwasserversorgung musste zudem eine lange Zubringerleitung mit mehreren Pumpen aufgebaut werden.

Vor Ort im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Algund, Meran, Gratsch und Marling, das Weiße Kreuz und die Behörden.