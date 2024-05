Am Wochenende Chance auf Polarlichter in Österreich

In den Nächten auf Samstag und Sonntag sind “recht gute Beobachtungsbedingungen für Polarlichter in Österreich zu erwarten”. Das teilte Geosphere Austria (vormals Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, ZAMG) am Freitag auf Facebook und Instagram mit. Die Sonne ist wieder sehr aktiv und hat in den vergangenen Tagen mindestens vier Sonnenstürme ausgestoßen, die sich auf dem Weg zur Erde befinden und ab Freitagabend eintreffen, hieß es auf den Social-Media-Kanälen.

In weiten Teilen des Landes ist es am Freitagabend gering bewölkt oder klar, nur in der südlichen Steiermark und in Unterkärnten halten sich anfangs noch Wolken, im Laufe der Nacht sollte der Himmel aber auch hier aufklaren, erwarteten die Meteorologen. In der Nacht auf Sonntag sollten die Sichtverhältnisse ähnlich gut sein.

Bei mehreren interagierenden Sonnenstürmen sei allerdings kaum abzuschätzen, wie stark der geomagnetische Sturm wirklich sein wird, betonte Geosphere. Die vorhergesagten Geschwindigkeiten um die 600 bis 900 Kilometer pro Sekunde deuteten aber darauf hin, dass Nordlichter in Mitteleuropa möglich sein sollten.