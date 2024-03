Angriff: Frau [31] von Bär in den Tod gehetzt

Tragischer Vorfall in der Slowakei

In der nördlichen Slowakei hat sich am Freitag ein tragischer Vorfall ereignet: Ein Bär hat ein Wanderer-Paar angegriffen. Nach der Attacke trennten sich der Mann (29) und die Frau (31) und flüchteten in entgegengesetzte Richtungen, wobei der Bär die Frau verfolgte.

Die Polizei wurde von dem verzweifelten Mann alarmiert und hat sofort Einsatzkräfte in das Demänovská-Tal in der Niederen Tatra entsandt, unterstützt von der Bergrettung. Leider kam jede Hilfe für die Frau aus Weißrussland zu spät. Sie wurde tot von den Rettern und einem Suchhund aufgefunden.

Die Wanderin war während der Flucht offenbar aus großer Höhe gestürzt und erlitt dabei schwerwiegende Kopfverletzungen. Medienberichten zufolge soll sie aus einer Höhe von etwa 150 Metern gefallen sein. Das Gebiet ist für seine steilen Abhänge bekannt.

Ein Bericht der slowakischen Zeitung “Pravda” zitierte Umweltminister Tomáš Taraba (44), der erklärte, dass in der Nähe der Leiche der Frau ein Bär mit blutiger Schnauze gesichtet wurde. Es wird nun untersucht, ob dieser Bär bereits in der Vergangenheit für ähnliche Vorfälle verantwortlich war.

Das Tier suchte erst das Weite, nachdem ein Beamter einen Warnschuss abgegeben hatte. Der Mann überlebte den Angriff unverletzt. Er stand aber unter einem schweren Schock.

Das Umweltministerium hat eine Untersuchung des Vorfalls angekündigt. In der Slowakei gibt es laut Experten an die 1.300 Bären.