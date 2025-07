Kleid in Flammen: Das lief bei der Bezos-Hochzeit alles schief

Von: luk

Venedig – Bei der Traumhochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos und seiner Partnerin Lauren Sanchez in Venedig lief so einiges schief. Die dreitägigen Feierlichkeiten auf der Insel San Giorgio gerieten mehrfach aus dem Ruder: Schon während der Zeremonie soll eine ungebetene, aber auffällig elegant gekleidete Frau unbemerkt die strengen Sicherheitskontrollen passiert haben. Erst später fiel auf, dass eines der insgesamt 27 Kleider der Braut fehlte. Es handelte sich um ein Designerstück von Dolce & Gabbana, offenbar gestohlen. Die mutmaßliche Diebin wurde zwar überprüft, hatte aber nichts bei sich, weshalb sie wieder laufen gelassen wurde. Eine Anzeige gibt es nicht, die Ermittler hüllen sich in Schweigen.

Auch bei einer der rauschenden Partys kam es zu einem spektakulären Vorfall: Ein historisches Kleid von Dolce & Gabbana, das entweder Lauren Sanchez selbst oder ein prominenter Gast wie Ivanka Trump trug, soll zunächst beschädigt und dann sogar in Brand geraten sein. Sicherheitsleute, darunter ehemalige Marinesoldaten und ein privater Sicherheitsdienst aus Rom, konnten laut italienischen Medienberichten Schlimmeres verhindern, äußerten sich jedoch nicht offiziell – wohl auch wegen strikter Geheimhaltungsvereinbarungen rund um die Hochzeit.

Als wäre das nicht genug, versuchten zahlreiche Schaulustige und Trittbrettfahrer, sich Zutritt zum Fest zu verschaffen. Angesichts dieser Eindringlinge wurde vorsorglich ein Anti-Terror-Alarm ausgelöst, sodass die Polizeieinheit Digos (Abteilung für allgemeine Ermittlungen und Spezialoperationen) einschreiten musste.

Trotz aller Widrigkeiten blieben Bezos und Sanchez gelassen, ebenso wie ihre hochkarätigen Gäste, wie Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Bill Gates und Mitglieder des Kardashian-Jenner-Clans. Für den Amazon-Gründer folgte dennoch ein weiterer Rückschlag: Aus Neuseeland wurde bekannt, dass sein MethaneSAT-Klimasatellit seit dem 20. Juni keinen Kontakt mehr zur Erde hat und als verloren gilt.

Glamour, Katastrophen und jede Menge Promi-Drama, so lässt sich diese diese Hochzeit, die so schnell wohl niemand vergessen wird, wohl zusammenfassen.