Angriff in Nantes: Getötete von “57 Messerstichen” getroffen

Von: APA/AFP

Einen Tag nach dem Messerangriff an einer Schule im westfranzösischen Nantes, bei dem eine 15-jährige Schülerin getötet wurde, befinden sich die drei weiteren Verletzten außer Lebensgefahr. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag bekannt gab, wurde das Opfer von “57 Messerstichen” getroffen. Ein eindeutiges Motiv des 16-jährigen Täters lasse sich nicht erkennen. Am Freitag versammelten sich hunderte Trauernde mit Blumen an der Schule und gedachten der ermordeten Schülerin.

In einer Pressekonferenz sagte Staatsanwalt Antoine Leroy, die Autopsie der Ermordeten habe ergeben, dass die meisten Stiche in den “Oberkörper, Schädel und Hals” erfolgten. Der Täter sei “extrem einsam”, “offensichtlich selbstmordgefährdet” und von Adolf Hitler fasziniert gewesen. Ein eindeutiges Motiv der Tat zu erkennen, erweise sich als “kompliziert”, erklärte Leroy. Der Täter habe in keiner “emotionalen Beziehung” zu dem getöteten Mädchen gestanden.

Täter von Lehrkräften überwältigt

Bei dem Angriff in einer katholischen Privatschule am Donnerstag hatte der 16-jähriger Täter mehrere Mitschüler mit einem Messer attackiert, dabei ein Mädchen getötet und drei weitere Schüler zum Teil schwer verletzt. Der Täter wurde von Lehrkräften überwältigt und kurz nach dem Angriff festgenommen.

Wegen mehrerer Messerangriffe durch Schüler in den vergangenen Monaten hatte die Regierung die Schulen bereits angewiesen, verstärkt Kontrollen vorzunehmen. Zudem sollen Schüler, die mit Stichwaffen erwischt werden, härter bestraft werden.