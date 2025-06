Drifter treibt auf Passstraße in den Dolomiten sein Unwesen

Von: mk

Bruneck – Die Carabinieri von Bruneck haben bei Kontrollen auf Passstraßen in den Dolomiten hart durchgegriffen. Ein BMW-Fahrer, der auf den Kehren des Grödner Jochs driftete, wurde identifiziert: Der Raser kassierte eine hohe Geldstrafe und ihm wurde der Führerschein entzogen. Insgesamt haben die Ordnungshüter 70 Fahrzeuge kontrolliert und 19 Verstöße festgestellt.

Die Kontrollen erfolgen vor dem Hintergrund eines wachsenden Unmuts. Weil sich Dolomitenpässe und Talstraßen zunehmend zu einer Art Rennstrecke entwickeln, auf der gefährliche und respektlose Verhaltensweisen zur Tagesordnung gehören, zeigen sich Vertreter der Tourismusbranche, Anwohner und Gäste im Gadertal zunehmend besorgt. Sportwagen und Motorräder rasen mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Gegend, der Lärmpegel wächst ins Unerträgliche.

Das Landeskommando der Carabinieri hat unter der Koordination des Regierungskommissariats bereits seit Längerem spezielle Initiativen zur Bekämpfung des Phänomens ins Leben gerufen. Diese Maßnahmen haben sich zumindest zum Teil als erfolgreich erwiesen.

In den letzten Tagen verstärkten die Carabinieri von Bruneck, unterstützt von Motorradstreifen der Carabinieri aus Corvara, ihre Präsenz auf den Dolomitenpässen. Der Fokus lag dabei auf Sicherheit der Motorradfahrer und auf Verhinderung gefährlicher Fahrmanöver.

Im Rahmen der Kontrollen wurden 70 Fahrzeuge, davon 40 Motorräder, überprüft. Dabei wurden 19 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt. Die geahndeten Vergehen betrafen unter anderem die Missachtung von Ampelregelungen, Fahrzeugrevisionen, Kennzeichenpflicht, Fahrdokumente, Geschwindigkeitsüberschreitungen, geparkte Fahrzeuge auf der Straße, die Missachtung der Beschilderung, gefährliche Überholmanöver und den Versicherungsschutz.

Die festgestellten Verstöße führten insgesamt zu einem Abzug von 47 Führerscheinpunkten und dem Entzug von zwei Führerscheinen.

BMW-Drifter identifiziert und bestraft

Besonders hervorzuheben ist ein Fall, bei dem die Carabinieri von Corvara Ermittlungen aufgrund von Videoaufnahmen erfolgreich abschlossen haben. Der am 15. Mai aufgenommene Clip zeigt einen BMW, der auf der Straße zum Grödner Joch gefährliche Fahrmanöver durchführt. Das Fahrzeug überholte demnach in Kurven bei Gegenverkehr und führte gefährliche Drifting-Manöver in den Kehren aus.

Durch eine sorgfältige Analyse gelang es den Carabinieri, den mutmaßlichen Fahrer zu identifizieren: Dabei handelt es sich um einen 27-jährigen Mann aus St. Ulrich, der bereits am selben Tag von einer Patrouille der Carabinieri von Corvara aufgehalten worden war. Dem Mann wurde unter anderem der Führerschein entzogen.