Anzeige: Mann [29] im Zentrum von Bozen vergewaltigt

Von: luk

Bozen – Zu einem auf den ersten Blick ungewöhnlichen Vorfall soll es in Bozen gekommen sein: Ein Mann (29) hat eine Vergewaltigung zur Anzeige gebracht, woraufhin die Carabinieri intensive Ermittlungen eingeleitet haben.

Der Vorfall soll sich in der vergangenen Woche ereignet haben. Bisher gibt es nur wenige Details, aber die Carabinieri bestätigten Medienberichten zufolge, dass der Mann Anzeige erstattet hat. Er gab demnach an, nach einem Besuch in einem Lokal im Zentrum der Landeshauptstadt auf dem Heimweg von mehreren Männern verfolgt, gestoppt, verprügelt und vergewaltigt worden zu sein.

Im Anschluss setzte der Mann einen Notruf ab. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus, wo er medizinisch versorgt wurde.

Die Carabinieri ermitteln nun und fahnden nach den Tätern.