Astronauten verlassen Raumstation ISS zeitweise wegen Lecks

Von: APA/dpa

Wegen mehrerer Lecks an einem Modul haben fünf Raumfahrer vorübergehend die Internationale Raumstation (ISS) verlassen müssen. Alle vier Mitglieder der SpaceX-Crew 12, die im Februar auf der ISS angekommen war, und der US-Astronaut Chris Williams wurden laut einer Sprecherin der US-Raumfahrbehörde NASA angewiesen, sich als Vorsichtsmaßnahme für die der Reparaturarbeiten ins “Dragon”-Raumschiff zu begeben. Die Lecks wurden an einem Transfertunnel am Swesda-Modul gefunden.

“Die Risse waren schon immer ein Problem, das die NASA sehr genau beobachtet”, schrieb Stevens. Wegen neuer Risse habe die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos beschlossen, “umfangreichere Reparaturen” vorzunehmen. Wenig später hieß es in einem weiteren Post der NASA-Sprecherin dann, Roskosmos habe die Reparaturen pausiert. Es würden weitere Messungen erfolgen und Daten gesammelt.

“Besatzung nicht gefährdet”

Die Raumfahrer seien daher angewiesen worden, auf die Raumstation zurückzukehren. In einer Mitteilung von Roskosmos hieß es: “Die Sicherheit der Besatzung und der Bordsysteme ist nicht gefährdet, der Druck an Bord der ISS ist stabil und wird auf dem vorgesehenen Niveau gehalten.” Die Kosmonauten hätten zwei potenzielle Lecks gefunden. Eine Stelle sei umgehend durch das Auftragen mit einer ersten Schicht einer Dichtungsmasse abgedichtet worden. Derzeit liefen Vorbereitungsarbeiten für die Abdichtung der zweiten Stelle.

Laut dem Betreiber SpaceX passen bis zu sieben Personen ins “Dragon”-Raumschiff. An Bord der Internationalen Raumstation (ISS) leben und forschen seit rund 25 Jahren kontinuierlich Raumfahrer und Raumfahrerinnen. Die Besatzungen der ISS hatten schon mehrfach mit Lecks zu kämpfen – auch am Swesda-Modul. Zudem wurde die Raumstation bereits mehrfach wegen möglicher Kollisionen mit Weltraumschrott geräumt.

Kooperation im All trotz Spannungen

Bei der Internationalen Raumstation arbeiten Russland, die USA, Kanada, Japan und die Europäische Raumfahrtagentur ESA zusammen. Das wissenschaftliche Großprojekt läuft trotz des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine weiter. Die Station fliegt im All in etwa 400 Kilometern Höhe um die Erde.

Seit rund einem Vierteljahrhundert gibt es unter anderem mit der ISS eine etablierte und funktionierende Dauer-Zusammenarbeit zwischen der NASA und dem russischen Gegenstück Roskosmos. Trotz der schweren Spannungen zwischen den USA und Russland, insbesondere seit des Ukraine-Krieges, läuft die Kooperation im All jedoch weiter.