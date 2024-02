Auch heute wieder 20-Grad-Marke geknackt

Bozen – In Südtirol jagt derzeit gefühlt ein Wärme-Rekord den nächsten.

War der Jänner bereits zu warm, begann der Februar regelrecht frühlingshaft: In Sterzing wurden am Samstag sogar Rekordtemperaturen von bis zu 17 Grad gemessen, dem wärmsten Februartag seit Beginn der Aufzeichnungen, so Meteorologe Dieter Peterlin.

Im Vinschgau ging es am Sonntagmorgen so weiter wie am Vortag: “Nach den 21 Grad von gestern beginnt auch der heutige Tag in Latsch bereits mit 15 Grad. Selten war eine Februarnacht im mittleren Vinschgau so warm wie diese. Und auch am Nachmittag geht es hier wieder Richtung 20 Grad. Auch im restlichen Land ist es derzeit viel zu mild”, schildert Peterlin.

Spitzenreiter war auch heute Latsch mit 20.3°, dahinter folgen Schlanders mit 20.1° und Eyrs/Laas mit 17.3°. Damit ist es hier im föhnigen Vinschgau rund 12 Grad wärmer als für die Jahreszeit üblich. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) February 4, 2024

Die ungewöhnlich warmen Bedingungen werden voraussichtlich noch heute und morgen in den Föhntälern anhalten, während auch der Rest von Südtirol vorerst mild bleibt.

Verantwortlich dafür ist ein Hochdruckgebiet mit nordwestlicher Strömung über den Alpen.

Auch am Montag bleibt es überwiegend sonnig mit einigen durchziehenden hohen Wolken.

Ab Donnerstag mehr Wolken

Am Dienstag ändert sich nicht viel. Es bleibt sonnig mit hohen Wolkenfeldern.

Am Mittwoch tauchen ein paar dichtere Wolken auf, es bleibt aber im ganzen Land trocken.

Am Donnerstag dreht die Strömung im Laufe des Tages auf Südwest und führt feuchtere Luftmassen heran.

Am Freitag überwiegen die Wolken und es fällt etwas Niederschlag.

Trotz dieser Rekordwärme ist der Winter also nicht vorbei: Ab Donnerstag ziehen mit den feuchteren Luftmassen auch wieder tiefere Temperaturen ein.