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Passanten suchen Schutz in Geschäften

Auseinandersetzung erschüttert Bozner Innenstadt

Samstag, 06. Juni 2026 | 08:31 Uhr
Schlägerei Bozen
TGR Bolzano
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Von: fra

Bozen – Eine heftige Auseinandersetzung hat am frühen Freitagabend in der Bozner Altstadt für Aufsehen gesorgt. Gegen 19.00 Uhr gerieten an der Kreuzung Goethestraße und Leonardo-da-Vinci-Straße mindestens sechs Personen ausländischer Herkunft aneinander.

Nach Angaben von Augenzeugen kam es zu Faustschlägen, Fußtritten und einer Verfolgungsjagd im Bereich nahe des Obstmarktes. Die Situation versetzte zahlreiche Passanten in Unruhe. Mehrere Einheimische und Touristen flüchteten in Geschäfte, um sich vor den Auseinandersetzungen in Sicherheit zu bringen.

Kurz nach dem Vorfall rückten mehrere Streifen der Stadtpolizei, der Polizei und der Carabinieri zum Einsatzort aus.

Wie die Polizei mitteilte, wurden keine Personen schwer verletzt. Zwei Beteiligte mussten noch vor Ort von Rettungskräften medizinisch versorgt werden.

Ob es im Zusammenhang mit dem Vorfall zu Festnahmen oder Anzeigen gekommen ist, war zunächst nicht bekannt.

Bezirk: Bozen

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