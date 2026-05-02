Ausgebüxter Bienenschwarm lässt Herz von Touristen und Anrainern höher schlagen

Von: luk

Innichen – Ein ungewöhnlicher Einsatz beschäftigte am Freitagnachmittag die Freiwillige Feuerwehr Innichen: Gegen 16.00 Uhr wurde Alarmstufe 8 zur Insektenbekämpfung ausgelöst, nachdem sich ein großer Bienenschwarm mitten im Ortszentrum niedergelassen hatte.

Begünstigt durch die für Anfang Mai ungewöhnlich hohen Temperaturen sammelten sich die Tiere in einer dichten Schwarmtraube an der Außenfassade eines Gebäudes. Es handelt sich dabei um ein zwar typisches, im urbanen Raum jedoch selten zu beobachtendes Naturphänomen. Die Szene zog rasch die Aufmerksamkeit von Passanten, Anrainern und Touristen auf sich.

Aus Vorsichtsgründen sicherte die Feuerwehr den Bereich ab, um direkten Kontakt zwischen Menschen und den Insekten zu vermeiden. Gleichzeitig gelang es den Einsatzkräften, den Schwarm fachgerecht einzufangen. Der Einsatz verlief ruhig und ohne Zwischenfälle. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung.

Bereits nach kurzer Zeit war der Einsatz beendet. Zurück bleibt nicht nur eine besondere Beobachtung, sondern auch ein positives Beispiel für den respektvollen Umgang zwischen Mensch und Natur – selbst mitten im Ortszentrum.