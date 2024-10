Auto kracht in Dolomiten in Hauseingang

Von: luk

St. Ulrich – Am Samstag in den frühen Morgenstunden ereignete sich am Ortseingang von St. Ulrich ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Mann verlor die Kontrolle über sein Auto, das von der Straße abkam und gegen den Eingangsbereich eines frisch renovierten Wohnhauses prallte. Der Aufprall war so heftig, dass das Fahrzeug auf der Seite liegen blieb.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 4.00 Uhr morgens. Die Freiwillige Feuerwehr von St. Ulrich wurde alarmiert und rückte sofort mit schwerem Gerät an, um den eingeklemmten Fahrer aus dem zerstörten Fahrzeug zu befreien. Der Einheimische (30) erlitt erhebliche Verletzungen und wurde nach seiner Befreiung den Rettungskräften des Roten Kreuzes übergeben. Anschließend wurde er ins Krankenhaus von Bozen transportiert.

Die Bergung des Fahrzeugs gestaltete sich schwierig. Mithilfe eines Krans wurde das völlig zerstörte Auto geborgen. Während der Pkw Totalschaden erlitt, entstand auch am betroffenen Wohnhaus erheblicher Sachschaden, vor allem im Eingangsbereich.

Die Ursache des Unfalls ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Hergang zu klären. Ebenso im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr St. Christina.