Auto überschlägt sich auf Brixner Umfahrungsstraße – VIDEO

Von: Ivd

Brixen – Bei einem Unfall auf einer Umfahrungsstraße in Brixen sind gestern Abend drei Personen verletzt worden – schwer verletzt jedoch niemand. Der Unfall ereignete sich auf der Fahrspur Richtung Süden, als ein VW Golf und ein BMW zusammenstießen und dabei weitere Fahrzeuge in die Kollision verwickelten.

Um 17.52 Uhr wurde der freiwilligen Feuerwehr Vahrn der Unfall auf der Umfahrungsstraße gemeldet. Der Verkehr kam daraufhin für längere Zeit zum Stillstand; es bildeten sich Staus und Verkehrsbehinderungen im gesamten Bereich des Rings und der angrenzenden Straßen.

Unterstützt wurden die Vahrner Kollegen von der freiwilligen Feuerwehr Brixen, die den Unfall sicherte, dem Rettungsdienst, der sich um die Verletzten kümmerte, sowie weiteren, nicht näher genannten Behörden.