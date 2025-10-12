Aktuelle Seite: Home > Chronik > Autounfall auf der Weinstraße bei Kaltern
Frau verletzt

Autounfall auf der Weinstraße bei Kaltern

Sonntag, 12. Oktober 2025 | 17:43 Uhr
Unfall Kaltern
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Mitterdorf-Kaltern
Schriftgröße

Von: luk

Kaltern – Am Sonntagnachmittag hat sich auf der Südtiroler Weinstraße bei Kaltern ein Verkehrsunfall ereignet. Eine Frau aus der Umgebung wurde dabei verletzt.

Der Unfall geschah gegen 14.30 Uhr, als die Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Fiat 500 verlor. Das Auto prallte gegen die Leitplanke und überschlug sich anschließend, bevor es seitlich zum Stillstand kam.

Die Freiwillige Feuerwehr Mitterdorf-Kaltern war rasch vor Ort, befreite die Lenkerin aus dem Fahrzeug und übergab sie den Einsatzkräften des Weißen Kreuzes Überetsch. Nach der Erstversorgung wurde die Frau ins Bozner Krankenhaus gebracht.

Während der Bergungsarbeiten kam es auf der Weinstraße zu Verkehrsbehinderungen.

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
“Unmenschliche Grausamkeit gegenüber Palästinensern”: Foto zeigt jedoch israelische Geisel
Kommentare
48
“Unmenschliche Grausamkeit gegenüber Palästinensern”: Foto zeigt jedoch israelische Geisel
Geldregen im Dezember: 13. Gehalt möglicherweise steuerfrei
Kommentare
30
Geldregen im Dezember: 13. Gehalt möglicherweise steuerfrei
Braut erwischt Bräutigam in Italien in flagranti
Kommentare
27
Braut erwischt Bräutigam in Italien in flagranti
Im Gewächshaus sprießt “Gras”
Kommentare
26
Im Gewächshaus sprießt “Gras”
Tourist aus Deutschland legt Brand und schaut zu
Kommentare
22
Tourist aus Deutschland legt Brand und schaut zu
Anzeigen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
Adrenalin pur
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 