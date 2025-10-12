Autounfall auf der Weinstraße bei Kaltern

Von: luk

Kaltern – Am Sonntagnachmittag hat sich auf der Südtiroler Weinstraße bei Kaltern ein Verkehrsunfall ereignet. Eine Frau aus der Umgebung wurde dabei verletzt.

Der Unfall geschah gegen 14.30 Uhr, als die Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Fiat 500 verlor. Das Auto prallte gegen die Leitplanke und überschlug sich anschließend, bevor es seitlich zum Stillstand kam.

Die Freiwillige Feuerwehr Mitterdorf-Kaltern war rasch vor Ort, befreite die Lenkerin aus dem Fahrzeug und übergab sie den Einsatzkräften des Weißen Kreuzes Überetsch. Nach der Erstversorgung wurde die Frau ins Bozner Krankenhaus gebracht.

Während der Bergungsarbeiten kam es auf der Weinstraße zu Verkehrsbehinderungen.