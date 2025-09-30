Aktuelle Seite: Home > Chronik > Baby tot in Graz auf Carport entdeckt, Mutter festgenommen
Polizei ermittelt in Grazer Wohnsiedlung

Baby tot in Graz auf Carport entdeckt, Mutter festgenommen

Dienstag, 30. September 2025 | 17:15 Uhr
Polizei ermittelt in Grazer Wohnsiedlung
APA/ERWIN SCHERIAU
Schriftgröße

Von: apa

Ein totes Neugeborenes ist am frühen Dienstagnachmittag in einer Wohnsiedlung im südwestlichen Grazer Bezirk Wetzelsdorf entdeckt worden. Die 20-jährige Mutter des Babys wurde festgenommen, wie ein Polizeisprecher zur APA sagte. Das Neugeborene ist auf dem Dach eines Carports bei einem zweistöckigen Mehrparteienhaus gefunden worden, ein Nachbar hatte es entdeckt und die Polizei verständigt. Das Baby war am Montagabend von der Mutter in dem Haus zur Welt gebracht worden.

Der Nachbar hatte vor 13.00 Uhr den unbekleideten neugeborenen Buben auf dem Dach des Carports entdeckt und die Polizei verständigt, sagte der Polizeisprecher zur APA. An dem Tag hatte es in Graz geregnet. Die Bewohner des Hauses waren vorerst nicht auffindbar, nach ihnen werde gesucht, hieß es. Im Laufe des Nachmittags wurde dann die Sache klarer: Die Mutter, eine kroatische Staatsangehörige, die mit ihrer Familie, aber ohne den mutmaßlichen Kindsvater in dem Haus lebte, soll von der Schwangerschaft nichts gemerkt haben und “überrascht” worden sein, wie sie Ermittlern sagte. Sie befinde sich in einem Ausnahmezustand, sagte ein Polizeisprecher, sei aber auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in Gewahrsam.

Angeblich Schwangerschaft nicht bemerkt

Den Sachverhalt hat die Frau gestanden. Sie will allerdings ihre Schwangerschaft nicht mitbekommen haben, ebenso wenig wie ihr familiäres Umfeld. Ein Kriseninterventionsteam stand zur Betreuung der Verwandten im Einsatz. Die junge Mutter sagte gegenüber der Polizei, sie habe das Baby alleine zur Welt gebracht. Eine Obduktion soll nun klären, ob das Neugeborene lebensfähig war, tot zur Welt gekommen oder bei der Geburt eventuell getötet worden war. Zum mutmaßlichen Kindesvater gab es vorerst keine Erkenntnisse, es werde aber ein erster Anhaltspunkt verfolgt, hieß es seitens der Polizei. Der Vater habe jedenfalls nicht in dem Haus gewohnt.

Die schmale Straße südlich der Peter-Rosegger-Straße ist von einer Ansammlung von kleineren Mehrparteien- und Einfamilienhäusern gesäumt. Die Gegend gilt als ruhiges Viertel.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Pius Leitner kritisiert „Vermenschlichung“ von Hunden
Kommentare
67
Pius Leitner kritisiert „Vermenschlichung“ von Hunden
US-General tritt Verschwörungstheorie um Dritten Weltkrieg los
Kommentare
52
US-General tritt Verschwörungstheorie um Dritten Weltkrieg los
Steht die Zweisprachigkeit in Frage?
Kommentare
37
Steht die Zweisprachigkeit in Frage?
Covid erhebt wieder sein Haupt
Kommentare
28
Covid erhebt wieder sein Haupt
Geplanter Nationalfeiertag am 4. Oktober: Ja oder Nein?
Kommentare
28
Geplanter Nationalfeiertag am 4. Oktober: Ja oder Nein?
Anzeigen
Unternehmen und digitale Innovation in Südtirol zwischen neuen Herausforderungen und Chancen
Unternehmen und digitale Innovation in Südtirol zwischen neuen Herausforderungen und Chancen
Die digitale Transformation
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 