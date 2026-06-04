BekÃ¤mpfung der TigermÃ¼cke: Pilotprojekt im Friedhof von Oberau in Bozen

Von: mk

Bozen – Heute Vormittag wurden die ersten sterilen männlichen Tigermücken im Friedhof von Oberau ausgesetzt. Damit hat das Pilotprojekt für die Bekämpfung der Tigermücke begonnen, das vom Umweltassessorat der Stadtgemeinde Bozen betreut wird. Die Ausbreitung der Tigermücke soll mit der sogenannten SIT-Methode (Sterile Insect Technique – Einsatz von sterilen Insekten) bekämpft werden.

Die Firma C.A.A. – Centro Agricoltura Ambiente ‘Giorgio Nicoli’ hat die ersten, ca. 30.000 sterilen Tigermücken freigelassen. Die SIT-Methode ist in Italien und der Schweiz bereits erfolgreich getestet worden. Bei der SIT-Methode werden in kontrollierter Zahl männliche Tigermücken ausgesetzt. Die männlichen Insekten wurden vorher mit Röntgenstrahlen sterilisiert. Sie paaren sich mit den Weibchen, die nicht befruchtete Eier legen. Dadurch wird das Wachstum der Tigermückenpopulation eingedämmt. Die männlichen Tigermücken stechen nicht und sie sind keine genetisch veränderten Insekten. Die SIT-Methode ist ein selektives Verfahren, das keine negativen Auswirkungen auf andere Tierarten oder auf das Ökosystem hat.

Der Friedhof in Oberau erstreckt sich über eine Fläche von 13 ha und ist aufgrund der Präsenz von unzähligen kleinen bis kleinsten Behältnissen, die entweder mit Wasser gefüllt sind oder in denen sich Wasser ansammeln kann, wie z.B. Blumenvasen, Weihwasserbehälter und Laternen, der ideale Lebensraum für die Tigermücke. Die Größe des Friedhofsareals erschwert ihre Bekämpfung. Auch der Umstand, dass der Friedhof von zahlreichen Personen aufgesucht wird, die von infizierten Tigermücken gestochen werden und dann erkranken könnten, kann zu einem bedenklichen, gesundheitlichen Risiko für die Bevölkerung der Stadt führen.

„Der Eingriff mit der SIT-Methode ist innovativ und nachhaltig. Dadurch kann die Population der Tigermücke eingedämmt werden. Der Friedhof von Oberau ist besonders geeignet für die Vermehrung von Mücken, daher ist diese Maßnahme so wichtig.“ sagte Umweltstadtrat Marco Caruso. „Die SIT-Methode soll die anderen Methoden der Mückenbekämpfung unterstützen. Sollten wir mit dieser Methode gute Erfolge erzielen, werden wir prüfen, ob wir sie auch in anderen Bereichen der Stadt einsetzen.“

Der heutige Einsatz umfasste zwei Phasen: Es wurden Mückenfallen aufgestellt, um festzustellen, wie sich die Tigermückenpopulation zahlenmäßig während der Sommermonate entwickelt, und an strategischen Punkten des Friedhofes wurden ca. 30.000 sterile männliche Tigermücken ausgesetzt.