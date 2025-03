Bergrettung Sarntal stellt klar: „Einsatz war kein Schock“

Von: mk

Sarntal – Die Vintage-Party in Reinswald im Sarntal hat in den vergangenen Tagen viel Aufmerksamkeit erregt. Die Bergrettung Sarntal hat uns aufgrund des Artikels „Es gab viel Alkohol, sie wurden ohnmächtig und fielen um“ um eine Richtigstellung gebeten, die wir hiermit gerne veröffentlichen.

Die Bergrettung Sarntal möchte klarstellen, dass sie sich vom Artikel, der am 25.03.2025 auf Südtirol News über die Vintage-Party in Reinswald veröffentlicht wurde, distanziert. In diesem Artikel wird Bernhard Gross von der Bergrettung Sarntal zitiert, obwohl er nie zu den Geschehnissen befragt wurde, und es wurden falsche und unzutreffende Aussagen verbreitet und Herrn Gross in den Mund gelegt, die nicht der Realität entsprechen und vor allem weder vom Bergrettungsdienst Sarntal noch von Herrn Gross geäußert wurden.

Die Bergrettung möchte betonen, dass die Geschehnisse für die Rettungskräfte keinen „Schock“ darstellten, wie im Artikel ausgeführt. Die Zahl der Verletzten wurde in dem Bericht auch überhöht dargestellt. Insgesamt wurden elf Personen ins Tal gebracht, darunter eine Person mit einem Unterschenkelbruch, eine Person mit einer Schulterluxation und drei Personen, die zunächst bewusstlos waren.

Es trifft auch nicht zu, dass zehn bis 15 weitere Personen bewusstlos am Boden lagen und weder der Bergrettungsdienst Sarntal noch Herr Gross haben auch zu den Besucherzahlen Angaben gemacht.

Für die Bergrettung und die beteiligten Rettungsdienste war der Einsatz keineswegs ein Schock. Alle Einsätze wurden professionell und koordiniert mit den anderen Rettungsdiensten abgearbeitet. Die im genannten Artikel entsprechen jedenfalls nicht den effektiven Tatsachen.