Ermittlungen der Carabinieri von Neumarkt

Betrügerisches Pärchen linkt Frau mit “Spiegel-Trick”

Mittwoch, 13. August 2025 | 12:38 Uhr
Von: mk

Montan – Nach einem dreisten Betrugsfall in Neumarkt haben die Carabinieri zwei Tatverdächtige aus Sizilien identifiziert. Ein 45-jähriger Mann und eine 37-jährige Frau werden beschuldigt, eine 68-Jährige aus Montan mit dem sogenannten „Spiegel-Trick“ um 800 Euro betrogen zu haben.

Der Vorfall ereignete sich am 25. Juli 2025. Eine 68-jährige Frau aus Montan war mit ihrem Auto in Neumarkt unterwegs, als sie von dem Pärchen angesprochen wurde. Diese behaupteten, sie hätte bei einem vermeintlichen Verkehrsunfall den Außenspiegel ihres Fahrzeugs beschädigt. Sofort forderten sie eine sofortige Barzahlung, um den Schaden zu begleichen.

Als die verunsicherte Frau anbot, die Polizei zu rufen, versuchten die mutmaßlichen Betrüger, sie davon abzuhalten. So behaupteten sie, dass ihr Führerschein eingezogen würde, sollte die Polizei hinzugezogen werden. Aus Angst und im guten Glauben hob die Frau 800 Euro an einem Bankautomaten ab und übergab das Geld den Betrügern.

Allerdings meldeten sich dann doch Zweifel an. Einen Tag später erstattete die Geschädigte Anzeige bei den Carabinieri von Neumarkt. Im Rahmen schneller Ermittlungen konnten die Ordnungshüter die beiden mutmaßlichen Täter identifizieren. Das arbeitslose Paar, das aus Sizilien stammt, ist bereits polizeibekannt. Der Mann und die Frau wurden wegen schweren Betrugs angezeigt.

Die Carabinieri setzen unterdessen ihre Ermittlungen fort, um herauszufinden, ob die beiden für weitere ähnliche Betrugsfälle in Südtirol verantwortlich sind.

Bezirk: Überetsch/Unterland

Bezirke

Überetsch/Unterland

