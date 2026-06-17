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Mann holt Pistole auf Plastiktasche

Bewaffneter Raubüberfall in Meraner Bar

Mittwoch, 17. Juni 2026 | 18:11 Uhr
Screenshot 2026-06-17 182110
Alto Adige/privat - Screenshot
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Von: mk

Meran – In der Bar Palma in Obermais in Meran hat sich am Mittwoch ein erschütternder Vorfall ereignet. Mitten am helllichten Tag verübte ein Unbekannter einen bewaffneten Raubüberfall und ergriff anschließend die Flucht.

Der Mann tauchte am Nachmittag gegen 14.20 Uhr in der Bar auf, wie Alto Adige online berichtet. Er trug einen Arbeiteranzug sowie eine Schildkappe, sein Gesicht war teilweise mit einem Halstuch vermummt und er hatte Sonnenbrillen auf.

Nachdem er die Bar betreten hatte, begab er sich zum Tresen und verlangte auf Italienisch sämtliches Bargeld aus der Kasse – insgesamt mehrere 100 Euro. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, zog er eine Pistole aus einer Plastiktasche. Der Vorfall wurde von Überwachungskameras gefilmt.

Bezirk: Burggrafenamt

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