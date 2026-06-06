Bozen: Abschiebungen nach Schlägerei

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Bozen – Nach der Schlägerei in der Bozner Altstadt hat der Quästor hart durchgegriffen. Drei Beteiligte, allesamt ausländische Staatsbürger, wurden ausgeforscht und sollen aus Italien abgeschoben werden.

Wie berichtet, war es am Freitag in der Goethestraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern gekommen. Dabei soll es zu Schlägen und Tritten sowie zum Einsatz von Gläsern und Aschenbechern gekommen sein. Einige Passanten flüchteten aus Angst in umliegende Geschäfte. Worum es bei dem Streit ging, ist weiterhin unklar.

Um die Sicherheitslage sichtbar zu stabilisieren, ordnete der Bozner Quästor Giuseppe Ferrari einen Sondereinsatz an. Dieser dauerte bis in die späten Abendstunden. Beteiligt waren neben der Staatspolizei auch Carabinieri, Finanzpolizei, Stadtpolizei sowie Einheiten des Heeres. Gemeinsam kontrollierten sie verstärkt stark frequentierte Plätze sowie besonders sensible Bereiche der Innenstadt.