Brände bei Jerusalem weiter außer Kontrolle

Von: APA/dpa

Israelische Rettungskräfte kämpfen weiter gegen große Waldbrände im Umkreis von Jerusalem. Bisher seien die Brände noch nicht unter Kontrolle, teilte Israels Feuerwehr am Morgen mit. Rettungskräfte seien derzeit noch an elf Brandorten im Einsatz. Den Angaben nach wurden bisher 17 Feuerwehrleute verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Während einige Anrainerinnen und Anrainer zurück nach Hause kehren konnten, dürfen andere ihre Orte wegen der Feuer weiterhin nicht betreten.

Berichten zufolge sind große Landstriche in der Nähe von Jerusalem abgebrannt. Israelischen Medien verbreiteten Aufnahmen, die unter anderem verkohlte Felder und Waldstücke zeigen.

Medien berichteten, dass im Laufe des Tages Löschflugzeuge unter anderem aus Zypern und Italien eintreffen sollen. Alle Straßen, darunter die zentrale Schnellstraße zwischen Tel Aviv und Jerusalem, wurden Medien zufolge wieder für den Verkehr freigegeben. Die israelische Nachrichtenseite “ynet” berichtete, mehr als 100 wegen der Brände zurückgelassene Autos seien auf einen Parkplatz in der Gegend geschleppt worden. Auf Videos war zu sehen gewesen, wie Menschen am Tag zuvor wegen des dichten Rauchs auf der Straße aus ihren Autos flüchteten und diese stehenließen.

Ursache weiter unklar

Seit Mittwoch toben in der Gegend um Jerusalem schwere Waldbrände. Die Ursache für die Feuer ist weiter unklar. Mehrere Menschen wurden verletzt und mussten etwa wegen Rauchverletzungen behandelt werden. Der Bezirksleiter der Jerusalemer Feuerwehr sprach im israelischen Fernsehen von dem “vielleicht größten” Waldbrand, den es je in Israel gegeben habe.

Feuer in Pflegeheim

2010 waren bei der schlimmsten Feuersbrunst in der israelischen Geschichte im Karmel-Gebirge mehr als 40 Menschen getötet worden. In den Wäldern rund um Jerusalem kommt es immer wieder zu Feuern. Auch in anderen Teilen des Landes hatte es zeitweise Waldbrände gegeben.

Berichten zufolge gab es zudem in einem Vorort von Tel Aviv ein Feuer in einem Pflegeheim, mehrere Bewohner der Einrichtung seien gerettet worden. Mehrere Menschen seien leicht verletzt worden. Die Temperaturen sind nach einer Hitzewelle im Land über Nacht gefallen. Nach Angaben des israelischen Wetterdienstes wird ab dem Nachmittag aber wieder mit starkem Wind gerechnet, so dass erneut Brandgefahr bestehe.