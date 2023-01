Brandalarm in Atzwang: Leerstehendes Wohnhaus schwer beschädigt

Atzwang – Im Eisacktal gab es in der Nacht auf Dienstag einen Großeinsatz der Feuerwehren: In Atzwang ist in einem leerstehenden Haus ein Feuer ausgebrochen.

Der Alarm ging gegen Mitternacht ein. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren von Atzwang und Kardaun sowie die Bozner Berufsfeuerwehr, die mit einer Drehleiter angerückt ist. Bei Ankunft der Wehrleute stand der obere Teil des Gebäudes bereits in Vollbrand.

Sie konnten ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten haben noch längere Zeit in Anspruch genommen, die Löschwasserversorgung wurde aus mehreren Tanklöschfahrzeugen und Hydranten sichergestellt.

Mittlerweile ist der Brand gelöscht. Die Brandursache ist noch nicht klar.