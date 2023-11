Brandalarm in Bozner Altstadt

Bozen – Im Herzen der Bozner Altstadt gab es am späten Freitagnachmittag Brandalarm. Aus einem Mehrfamilienhaus in der Kapuzinergasse, in dem auch verschiedene Büros untergebracht sind, drangen um kurz nach 17.00 Uhr dichte Rauchschwaden.

Der Brand selbst konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden, die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Bozen sind derzeit allerdings noch vor Ort mit den Nachlösch- und Aufräumarbeiten beschäftigt.

Es entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Ebenso im Einsatz waren die Stadtpolizei und die Staatspolizei.