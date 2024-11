Brixen: Mann verstößt gegen gerichtliche Auflagen und landet im Gefängnis

Von: lup

Brixen – Am gestrigen Samstag wurde ein bereits wegen schwerer Körperverletzung vorbestrafter 34-jähriger Mann von der Polizei in Brixen verhaftet. Gegen den Mann wurde bereits ein Zugangsverbot für öffentliche Lokale in Brixen sowie eine Präventivmaßnahme verhängt, zumal dieser im April in eine gewalttätige Auseinandersetzung in einer Bar in Brixen verwickelt war.

Da der 34-Jährige Albaner nun wiederholt gegen die Auflagen des Überwachungsgerichts verstoßen und die genehmigte Aufenthaltszeit an seinem Wohnort überschritten hatte, wurde er nun von der Polizei festgenommen. Der Mann wurde in das Gefängnis von Bozen überstellt, wo er seine Strafe nun absitzen wird.