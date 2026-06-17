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Bürgermeister appelliert an die Verkehrsteilnehmer

Bruneck führt flächendeckend Tempo 30 ein

Mittwoch, 17. Juni 2026 | 15:53 Uhr
Auto Pkw innen
pixabay.com - Symbolbild
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Von: luk

Bruneck – In der Stadt Bruneck gilt ab sofort nahezu überall Tempo 30. Mit der neuen Regelung werden auch die bisherigen 40er-Zonen in der Andreas-Hofer-Straße, der Dantestraße und der Michael-Pacher-Straße in das einheitliche Verkehrskonzept integriert.

Die Stadt verfolgt damit das Ziel, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Lebensqualität in den Wohngebieten zu verbessern. Vor allem Fußgänger, Kinder, ältere Menschen und Radfahrer sollen von den niedrigeren Geschwindigkeiten profitieren. Laut Mobilitätsstadtrat Hannes Niederkofler macht es gerade in Bereichen, in denen Menschen wohnen, einkaufen, zur Schule gehen oder zu Fuß unterwegs sind, einen erheblichen Unterschied, ob Fahrzeuge mit 50, 40 oder 30 Stundenkilometern unterwegs sind.

Neben mehr Sicherheit verspricht sich die Stadt auch einen ruhigeren Verkehrsfluss. Durch weniger Brems- und Beschleunigungsvorgänge sollen Lärm und Feinstaubbelastung reduziert werden. Davon profitieren insbesondere Anwohner entlang der Straßen.

Bürgermeister Bruno Wolf ruft die Verkehrsteilnehmer dazu auf, die neuen Tempolimits konsequent einzuhalten. Tempo 30 sei eine einfache, aber wirksame Maßnahme, um Sicherheit und Lebensqualität in Bruneck nachhaltig zu verbessern.

Bezirk: Pustertal

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