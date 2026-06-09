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Schutz für Senioren

Carabinieri im Burggrafenamt warnen vor Betrügern

Dienstag, 09. Juni 2026 | 17:45 Uhr
09.06.2026 CC Merano
Carabinieri
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Von: mk

Vöran/Lana – Die Maschen von Trickbetrügern werden immer perfider. Um besonders ältere Mitbürger vor den dreisten Abzockern zu schützen, führen die Carabinieri von Meran derzeit eine großflächige Aufklärungskampagne im Burggrafenamt durch. Nach einem erfolgreichen Treffen in Vöran steht bereits der nächste Termin in Lana an.

In der Gemeindebibliothek von Vöran fand am, Sonntag ein gut besuchtes Treffen statt, das sich ausschließlich dem Thema Prävention widmete. Die Beamten der Carabinieri erläuterten den anwesenden Bürgern im Detail die hinterhältigen Methoden der Kriminellen – in erster Linie am Telefon und am Handy.

Besonders im Fokus standen dabei die Maschen der „falschen Carabinieri“ oder „vorgetäuschten Bankangestellten“ – oft auch in Kombination. Den Teilnehmern wurden klare, praktische Verhaltensregeln an die Hand gegeben, wie sie im Ernstfall reagieren und sich vor Vermögens- und Eigentumsdelikten schützen können.

Diese Initiative ist Teil einer Vortragsreihe im gesamten Burggrafenamt, die bereits am 19. Januar im Meraner „KIMM“ (unter der Schirmherrschaft der Raiffeisenkasse Freiheitsstraße) erfolgreich gestartet ist.

Ermittlungserfolg in Lana: 44.000 Euro gerettet

Dass diese Aufklärungsarbeit Hand in Hand mit harter Polizeiarbeit geht, beweist ein aktueller Fall aus Lana. Dort gelang den Carabinieri kürzlich ein bedeutender Schlag gegen eine Betrügerbande.

Drei Täter hatten eine 68-jährige Frau mit der Schocknachricht konfrontiert, ein Familienmitglied befinde sich in einer akuten rechtlichen Notlage. Indem sie sich als Carabinieri ausgaben, brachten sie das Opfer dazu, fast 64.000 Euro zu überweisen. Dank des blitzschnellen und akribischen Eingreifens der Carabinieri in Lana konnten die laufenden Transaktionen jedoch blockiert und rund 44.000 Euro sichergestellt werden. Die drei Verdächtigen wurden wegen gemeinschaftlichen Betrugs angezeigt.

Nächster Termin in Lana Genau jene Beamten, die diesen Fahndungserfolg verbuchen konnten, laden nun zum nächsten Infotag ein, und zwar am Mittwoch, den 10. Juni ab 10.30 Uhr am Rathausplatz in Lana. Der Kommandant der Carabinieri-Station Lana und sein Team werden dort die Anwesenden informieren. Der Eintritt ist kostenlos.

Die Veranstaltung wird mit Unterstützung der örtlichen Raiffeisenkasse organisiert. Neben nützlichen Tipps wird es viel Raum für Fragen aus der Bevölkerung geben. Weitere Treffen in anderen Gemeinden des Burggrafenamtes sind bereits in Planung.

Information und Wachsamkeit sind der beste Schutz. Die Carabinieri betonen ausdrücklich, dass niemals ein Angehöriger der Sicherheitskräfte oder einer Bank die Übergabe von Bargeld oder Schmuck fordern wird, um angebliche rechtliche oder finanzielle Probleme zu lösen. Bei jedem verdächtigen Anruf oder einer ungewöhnlichen Forderung sollte sofort der Notruf 112 gewählt werden.

Bezirk: Burggrafenamt

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