Ermittlungen in Bozen

Carabinieri klären Einbruch auf Tankstelle auf

Donnerstag, 12. Februar 2026 | 10:44 Uhr
12.02.2026 CC Bolzano
Carabinieri
Von: mk

Bozen – Nach dem Einbruch auf einer Tankstelle in Bozen haben die Carabinieri den mutmaßlichen Urheber ausfindig gemacht.

Nachdem der Betreiber der Tankstelle Anzeige erstattet hatte, durchforsteten die Ordnungshüter die Aufnahmen sämtlicher Überwachungskameras in der Nähe und sicherten weiteres Beweismaterial aus der unmittelbaren Umgebung.

Dadurch konnte der mutmaßliche Täter identifiziert werden, der im Anschluss auf freiem Fuß wegen erschwerten Diebstahls angezeigt wurde.

Das Ermittlungsergebnis ist von besonderer Bedeutung, da im Zentrum von Bozen zuletzt mehrere Einbrüche stattgefunden haben.

Bezirk: Bozen

