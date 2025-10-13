Carabinieri knipsen Familie das Licht aus

Von: Ivd

Leifers – Die Carabinieri haben in Zusammenarbeit mit Technikern der Energiegesellschaft und Mitarbeitern des Instituts für den sozialen Wohnbau (IPES) im Weinbergweg einen illegalen Stromanschluss entdeckt. In einer Wohnung des geförderten Wohnbaus war ein unbefugtes Kabelsystem installiert worden, mit dem Strom auf Kosten des Energieversorgers abgezweigt wurde.

Die betreffende Wohnung ist einer in Leifers ansässigen Familie zugewiesen und wird von einer 52-jährigen Frau bewohnt, die den Behörden bereits bekannt ist. Der Stromzähler wurde beschlagnahmt und die Frau wegen Stromdiebstahls angezeigt.

Die Stromgesellschaft erstattete Anzeige, während die Carabinieri nun prüft, seit wann der unrechtmäßige Anschluss bestand und welchen Schaden er verursacht hat.