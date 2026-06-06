Carabinieri nehmen in Meran 29-Jährigen fest

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Meran – Die Carabinieri von Meran haben in den vergangenen Tagen einen 29-jährigen albanischen Staatsbürger festgenommen. Er steht im Verdacht, sich dem Hausarrest entzogen und zudem Betäubungsmittel zum Zweck des Handels besessen zu haben.

Der Einsatz fand im Rahmen gezielter Kontrollen zur Bekämpfung von Drogenkriminalität statt. Der Mann war den Einsatzkräften bereits bekannt, da er zuvor wegen Drogenhandels festgenommen worden war und sich zum Zeitpunkt des Vorfalls eigentlich im Hausarrest befand.

Im Zuge der Kontrolle wurde der Mann durchsucht. Dabei stellten die Beamten 10,56 Gramm Kokain sicher, das bereits in Dosen aufgeteilt und offenbar für den Weiterverkauf vorbereitet war. Zudem wurden 1,6 Gramm Haschisch sowie 0,62 Gramm Marihuana gefunden. Die Ermittlungen beschränkten sich nicht auf die Straßenkontrolle. Auch an seinem Arbeitsplatz führten die Carabinieri Überprüfungen durch und stellten dort weitere 0,85 Gramm Kokain sicher. Alle Substanzen wurden beschlagnahmt. Der 29-Jährige wurde anschließend festgenommen.

Der Einsatz der Carabinieri in Meran ist Teil eines umfassenderen Kontrollkonzepts im Burggrafenamt, das auf die Bekämpfung von Drogenhandel sowie die Erhöhung der öffentlichen Sicherheit abzielt.