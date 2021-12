Carabinieri sanktionieren “Grün-Pass-Sünder”

Kontrollen in ganz Südtirol

Neumarkt/Brixen/Bruneck – Die Carabinieri kontrollieren derzeit in Südtirol immer wieder die Einhaltung der Corona-Maßnahmen. Immer wieder stellen sie dabei Verstöße fest. So auch kürzlich in Neumarkt, Brixen und Bruneck.

In Neumarkt haben die Exekutivbeamten gemeinsam mit dem Arbeitsinspektorat bei einem Unternehmen festgestellt, dass der Arbeitgeber den Ablauf der Green-Pass-Kontrollen seiner Angestellten nicht definiert hat. Außerdem wurden die Grünen Pässe der Arbeitnehmer nicht überprüft. Der Unternehmer wurde mit einer Geldstrafe belegt.

In Brixen war ein Arbeitnehmer ohne Green-Pass beschäftigt worden. Sowohl er als auch der Arbeitgeber wurden mit einer Geldstrafe in Höhe von 400 bis 1.000 Euro sanktioniert.

Umfangreicher waren die Kontrollen im Raum Bruneck. In Bars, Restaurants, Hotels, Büros, Aufstiegsanlagen oder Bushaltestellen fragten die Carabinieri den Green Pass ab. Der überwiegende Teil der überprüften Personen hatte einen gültigen Grünen Pass – doch es gab auch einige schwarze Schafe, wie die Carabinieri von Bruneck erläutern.

In St. Lorenzen wurden etwa der Hotelbetreiber und eine seiner Angestellten bestraft, weil Letztere keinen Grünen Pass hatte und Ersterer das nicht kontrolliert hatte.

In Luttach ereilte eine Kellnerin dasselbe Schicksal: Einer ihrer Gäste hatte keinen Grünen Pass und wurde nicht von ihr überprüft, bevor er ein Getränk einnahm.

Eine Barista in St. Lorenzen war hingegen ohne Grünen Pass am Arbeitsplatz. In Abtei war ein Zimmermann auf einer Baustelle ohne Green Pass angetroffen worden. Auch er wurde sanktioniert.

An der Talstation der Seilbahn “Piz Sorega” wurden vier Ski-Urlauber mit einer Strafe belegt, weil sie ohne Abstand und Atemschutz-Masken in der Reihe standen.