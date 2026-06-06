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Nähe zur Bevölkerung stärken

Carabinieri setzen im Sommer auf mobile Wache

Samstag, 06. Juni 2026 | 10:53 Uhr
Stazione Mobile Carabinieri 2
Carabinieri Bozen
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Von: fra

Bozen – Mit dem Start der Sommersaison und dem erwarteten Anstieg der Besucherzahlen in der Innenstadt setzen die Carabinieri erneut ihre mobile Wache ein. Ziel ist es, die Nähe zur Bevölkerung zu stärken und die Sicherheit in besonders frequentierten Zonen zu erhöhen.

An Tagen mit starkem Andrang wird die mobile Station in zentralen Bereichen der Stadt sowie an Orten mit vielen Besuchern, darunter Touristen und Familien, positioniert. Damit soll ein gut sichtbarer, leicht zugänglicher und flexibel einsetzbarer Polizeiposten gewährleistet werden. Das Einsatzmittel wurde bereits kürzlich beim Einkaufszentrum WaltherPark eingesetzt und stieß dort auf eine positive Resonanz im direkten Kontakt mit der Bevölkerung.

Mobile Präsenz und direkte Hilfe vor Ort

Die mobile Wache wird stets durch eine Streifenbesatzung im Fahrzeug unterstützt, um im Bedarfsfall schnell eingreifen zu können und die Einsatzfähigkeit im Gebiet zu erhöhen. Das Fahrzeug, das auch bereits bei den Weihnachtsmärkten im Einsatz war, ist elektrisch betrieben und wird als modernes, nachhaltiges Einsatzmittel beschrieben. Es soll die Polizei näher an die Menschen bringen und den Gedanken der direkten Erreichbarkeit stärken.

Vor Ort können Bürger Unterstützung erhalten, Gefahren- oder Problemsituationen melden, Anzeigen erstatten, ohne eine Dienststelle aufzusuchen, sowie verlorene Gegenstände wie Geldbörsen, Taschen oder Dokumente abgeben oder zurückerhalten.

Laut dem Kommandanten ermöglicht der Einsatz der mobilen Station in Zeiten hoher Besucherfrequenz, Anliegen und Hinweise schneller aufzunehmen. Die zusätzliche Streifenunterstützung sorge zudem für eine rasche und wirksame Reaktion im Einsatzfall.

Bezirk: Bozen

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